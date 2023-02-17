Американський лідер Джо Байден пройшов ретельне медичне обстеження, оскільки готується балотуватися на другий термін у 2024 році.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на висновок лікаря Білого дому Кевіна О’Коннора.»Байден залишається здоровим, енергійним, 80-річним чоловіком, який здатний успішно виконувати обов’язки президента, зокрема в статусі глави виконавчої влади, глави держави і верховного головнокомандувача», — мовиться у медзвіті.До слова, очільник США провів з лікарями Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда в передмісті Вашингтона Бетесді у штат Меріленд 3-годинну зустріч.Це медичне обстеження стало для Байдена другим з моменту вступу на посаду президента у січні 2021 року.Нагадаємо, глава Сполучених Штатів приїде з візитом до Польщі 20 лютого. Передбачається низка зустрічей та виступ перед польським народом.До слова, Байден обмежиться лише відвідуванням Польщі. Інших зупинок, зокрема в Україні не заплановано.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.