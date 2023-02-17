Росія не може обійти запроваджену міжнародними партнерами граничну ціну на нафтопродукти.Про це заявив заступник секретаря державного казначейства США Бен Гарріс, передає РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.Гарріс зазначив, що не має точних даних, які б підтверджували інформацію про те, що Росія уникає санкцій, використовуючи коаліційних постачальників послуг та отримуючи вищі за стелю платежі.Він також зазначив, що не може точно сказати, скільки Росія отримує з продажу кожного бареля нафти, але загальні державні доходи від продажу енергоресурсів зменшилися, хоча видобуток залишився відносно незмінним, і глобальні ціни на нафту залишаються стабільними.Нагадаємо, що західні країни домовилися про нові граничні ціни на російський експорт нафтопродуктів, які ґрунтуватимуться на встановлених у грудні обмеженнях на сиру нафту та ще більше обмежать доходи Росії від нафти, зберігаючи при цьому глобальні ринки енергоносіїв.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.