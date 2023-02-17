Сьогодні, 17 лютого, в Україні очікується мокрий сніг на південному сході, в Донецькій та Запорізькій областях. Місцями мокрий сніг ввечері пройде в північних областях, переважно дощ очікується в західній частині.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз погоди синоптика Наталки Діденко в Facebook.»У центральних областях, більшості східних та в південній частині України — без опадів.Температура повітря буде від зими до весни», — розповіла вона.За її словами, вночі на сході очікується -7…-12 градусів морозу, на решті території +2..-4.»Впродовж дня п‘ятниці у західних областях та на півдні (окрім Запоріжжя, де холоднувато) передбачається +4…+9 градусів. На сході відчутно свіжіше, 0…-3 градуси. На решті території України очікується 0…+3 градуси», — додала Діденко.За даними синоптика, у Києві 17 лютого місцями мокрий сніг, часом дощ.»Протягом дня температура повітря становитиме близько +2 градусів», — зазначила синоптик.Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у лютому.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.