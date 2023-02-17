Гороскоп розповість про знаки Зодіаку, яким не дуже щаститиме в наступні кілька днів. Можливі неприємності і розчарування на роботі, в особистому житті та фінансах.Про це пише Sante Plus.БлизнюкиАстрологи кажуть, що певні непередбачені події сповільнять проекти Близнюків та поставлять його перед великими труднощами. Більшу частину часу він буде відчувати нервовість і емоційну нестабільність.Зараз для Близнюків не найкращий час для прийняття рішень щодо вашого професійного майбутнього.СтрілецьНепростий період чекає і на знак Стрільця. Наступні кілька днів будуть завантажені проблемами в стосунках і конфліктами. Що б він не робив, вчинки цього знака не сподобаються іншим. Астрологи запрошують його зробити крок назад, щоб визначити джерела конфлікту та обмежити його наслідки.Крім того, Стрільцям не варто довіряти всім. У деяких злих людей цього місяця буде спокуса скористатися його добротою.ВодолійНайближчими днями зірки підготували для Водоліїв незвичайні ускладнення. Цьому знаку доведеться бути дуже обережним у відносинах, адже деякі розбіжності можуть виникнути всередині пари та створити непотрібну напругу.На роботі цей знак, незважаючи на безліч наданих йому можливостей, не схопиться за них і потоне в ліні і впертості. Зірки пропонують йому попрацювати над собою, щоб провести наступні кілька днів більш продуктивно, щоб не втратити можливості.Раніше ми писали, які знаки Зодіаку перевернуть своє життя на 180 градусів на початку весни.Також дізнайтеся, що чекає всі знаки Китайського гороскопу в році Чорного Водяного Кролика.