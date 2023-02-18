Дипломатичні контакти Вашингтону з Пекіном залишаються активними навіть після того, як у небі США була збита китайська повітряна куля.Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.»Я розумію, що є напруженість, але держсекретар Блінкена, як і раніше, має відкриту лінію зв’язку з міністром закордонних справ. У нас все ще є посольство в Пекіні. І Державний департамент також може безпосередньо спілкуватися з персоналом посольства Китаю тут, у Вашингтоні», — Заявив Кірбі.З його слів, канали зв’язку між військовими фахівцями двох країн тимчасово не функціонують.»На жаль, військові лінії не відкриті, і це справді те, що ми хотіли б змінити», — додав він.Китай перервав кілька каналів зв’язку між військовими після серпневого візиту тодішнього спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на острів Тайвань.Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден має намір найближчим часом поспілкуватися телефоном із главою Китаю Сі Цзіньпіном.Також ми писали, що за словами Байдена, поки що нічого не вказує на те, що об’єкти, збиті над територією США, пов’язані з китайською шпигунською програмою.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.