Ісламісти у п’ятницю, 17 лютого, увірвалися в поліцейський відділок в місті Карачі на півдні Пакистану, вбивши двох людей внаслідок обстрілу та серії гучних вибухів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.За словами представника уряду, сили безпеки відбили будівлю за кілька годин і знищили трьох бойовиків. Внаслідок нападу ісламістів двох людей було вбито та 11 поранено.Пакистанські таліби взяли на себе відповідальність за напад у повідомленні, надісланому їх представником журналістам.Поліція перекрила рух на головній магістралі в Карачі, на місце події прибув великий контингент сил безпеки, зокрема, воєнізована поліція.Раніше ми писали, що армія США атакувала район зосередження ісламістських бойовиків угруповання «Аль-Шабааб» у Сомалі — 12 ісламістів було знищено.Нагадаємо, що 30 січня у північно-західному місті Пакистану Пешавар у мечеті відбувся терористичний акт. Більшість жертв були поліцейськими, які зібралися на полуденну молитву.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.