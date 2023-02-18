18 лютого православні віруючі вшановують Святу Агафію – християнську мученицю, яка жила у третьому столітті. Вважається, що вона захищає людей від пожежі.Що можна і не можна робити, дні ангела та прикмети цього дня – дізнайтеся нижче у матеріалі Styler.Що відомо про святуСвяту Агафію вважали заступницею від пожежі, тому в день її пам’яті у церкві освячували хліб із сіллю. При пожежі, щоб вогонь пішов якнайдалі, його кидали у вогонь або в поле. Ще сьогодні поминали померлих родичів та захищали будинок від нечисті. Увечері закривали труби, замазували їх глиною і палили будяко.

Свята мучениця Агафія (фото: wikimedia.org)18 лютого в давнину називався «Голодуха», тому що до цього моменту у людей могло закінчитися сіно і по селах ходив мор — тварини гинули з голоду. Слов’яни проводили спеціальні обряди, щоб уберегти худобу.Головні прикмети цього дня ясна погода та тепло сьогодні – найближчим часом похолодання не буде; Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз — дощ. сніг йде — незабаром потеплішає; морозна погода, але снігу немає – літо виявиться посушливим.Що сьогодні не можна робити Цього дня заборонено сваритися та лаятися. Не можна перебувати у брудному будинку чи квартирі, необхідно все прибрати.День ангела сьогодні відзначають: Агафія, Олександра, Антон, Василина, Макар, Михайло, Феодосій. Дізнайтеся також, коли українці відзначать Великдень за православним та католицьким календарем.Крім того, читайте, чи буде вихідним 8 березня 2023 року.