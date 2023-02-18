Українські військові на півдні та сході знищили шість російських безпілотників, які намагалися збирати інформацію про розташування позицій ЗСУ.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.»Сили протиповітряної оборони збили 6 БПЛА противника. За попередньою інформацією, 5 — типу «Ланцет» та 1 — Zala», — йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.Також повідомляється, що авіація сил оборони протягом доби завдала 5 ударів по районах зосередження ворога, а також один — по позиції зенітно-ракетного комплексу.Раніше повідомлялося, що 15 лютого українським військовим вдалося знищити російський гелікоптер Ка-52 та безпілотник.Також ми писали, що українські військові продовжують вражати російську повітряну мету. Зокрема, 8 лютого «приземлили» БПЛА окупантів.Нагадаємо, українські прикордонники на Запорізькому напрямку приземлили російський розвідувальний дрон.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.