Американська військова база на родовищі Омар у сирійській провінції Дейр-ез-Зор зазнала ракетного удару. Про постраждалих та руйнування не повідомляється.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформагентство SANA.Повідомляється, що атака відбулася пізно увечері 18 лютого. На території військової частини вибухнуло не менше трьох ракет. Одна з ракет вразила гелікоптерний майданчик, біля якого знаходилася цистерна з паливом, дві інші вибухнули біля злітно-посадкової смуги на території бази.Відповідальність за атаку взяли на себе проіранські збройні шиїтські формування, розташовані в провінції Дейр-ез-Зор. Вони воюють на боці сирійської армії. Незадовго до обстрілу над базою було збито безпілотника. Раніше ми писали, що збройні сили США збили на території Сирії безпілотний літальний апарат, ймовірно, іранського виробництва, який робив розвідку в районі американської військової бази.Нагадаємо, нещодавно в Міноборони підтвердили, що Україна отримає від Ізраїлю технології оповіщення про ракети та дрони.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.