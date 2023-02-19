Сьогодні, у неділю, 19 лютого, в Україні очікуються опади. Правда, їх слід очікувати тільки на півдні та заході.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко в Facebook.»Атмосферний фронт зараз пішов у східному напрямку. В Україні опади очікуються на півдні та заході, решта території — у сухому повітрі», — розповіла вона.За словами синоптика, у Києві 19-го лютого без опадів, вдень лише +4 градуси.Діденко додала, що похолоднішає в Україні вже в понеділок, 20 лютого, на 2-5 градусів.Як повідомлялося, погода в Україні навесні 2023 року прогнозується теплою, сама весна — ранньою, але з можливими сюрпризами у вигляді заходів «арктичного» повітря, і відповідно — періодів похолодання.Нагадаємо, відомий віщун погоди Тимко III передбачив, що весна 2023 року настане в середині березня. Саме тоді й очікується потепління.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.