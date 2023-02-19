19 лютого православна церква вшановує пам’ять святителя Фотія. Цього дня наші предки варили кашу на молоці, яка, за віруваннями, дарувала здоров’я та довге життя. Крім того, сьогодні в Україні вшановують Державний Герб.Що не можна робити в цей день і хто святкує день ангела — читайте нижче в матеріалі Styler.Історія святаСвятитель Фотій вважається найбільш значущою особистістю в історії Візантійської імперії. Про нього розповідали, як про людину вольового характеру та багатого життєвого досвіду. Завдяки Фотію Візантія перестала залежати від Римської імперії.Він не раз викривав римських пап за їхнє властолюбство, а також звинувачував їх у єресі за додавання до символу віри слів про «Сина Божого».

Святитель Фотій у Візантії (фото: commons.wikimedia.org)Що не можна сьогодні робити Не можна цікавитися у вагітної жінки, яка стать у майбутньої дитини. Брати в руки осколки від розбитого дзеркала. Не можна кричати та розмовляти надто голосно. Не можна нічого давати з дому. Не ухвалюйте сьогодні важливих рішень. Не йдіть на ризики та не погоджуйтеся на авантюри.Народні прикмети 19 лютого Посилення морозів — весна буде бурхливою Птахи сідають на верхівки дерев — варто чекати потепління Корова спить головою на схід, значить вдень вона отелиться, а якщо на захід, то це станеться вночі День теплий — березень буде холодним Сильний мороз — літо буде сухим і спекотнимХто святкує день ангела19 лютого свої іменини відзначають Анатолій, Варсонофій, Василь, Іван, Олександра, Дорофея, Христина, Дмитро, Юліана, Максим, Марфа, Марія та Арсеній.Раніше ми розповідали, що принесе молодий Місяць 20 лютого 2023.Читайте також, коли будуть магнітні бурі в лютому 2023.