Колишній президент України Віктор Янукович часто розмовляв телефоном із Віктором Медведчуком під час розстрілів протестувальників на Інститутській 20 лютого 2014 року.Про це заявив керівник Департаменту Офісу генпрокурора України у справах «Майдану» Олексій Донський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.»Що цікаво про Медведчука, то, наприклад, він 19 лютого перебував у Закарпатській області у своєму домоволодінні, і напередодні подій 20 лютого вилетів до Криму. І в момент, коли відбуваються безпосередньо розстріли, він активно спілкується мобільним телефоном з Януковичем. Саме у час розстрілів», — зазначив Донський.Прокурор також повідомив, що під час стрілянини на перехресті вулиць Житомирської та Володимирської у Києві в тому районі знаходився екснардеп від Партії регіонів Олег Царьов. Нагадаємо, що терміни давності щодо справ, що стосуються розгону студентів на Майдані, закінчуються вже в грудні цього року.Також повідомлялося, що вирок у справі розстрілів на Інститутській 20 лютого 2014 року має бути оголошено вже цього року.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .