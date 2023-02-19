Сухопутні сили самооборони Японії проведуть спільні контртерористичні навчання з індійською армією у західній частині країни.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today .У навчаннях на полігоні Айбано у префектурі Сіга, які триватимуть до 2 березня, візьмуть участь близько 230 солдатів, які імітуватимуть бій із терористами у міських районах.Двосторонні навчання проводять у Японії вперше. Щорічні навчання, розпочаті у 2018 році, раніше проводились в Індії, за винятком 2020 року. Японія та Індія останніми роками активізували оборонну співпрацю на тлі швидкого нарощування військової могутності Китаю.Минулого місяця Повітряні сили самооборони Японії та ВПС Індії провели свої перші в історії спільні навчання на реактивних винищувачах неподалік Токіо, а Морські сили самооборони проводять навчання спільно з ВМС Індії з 2012 року.Японія та Індія є членами групи безпеки Quad, до якої також входять США та Австралія, метою якої є протидія зростанню військового та економічного впливу Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.Військова напруженість між Нью-Делі та Пекіном зберігається після зіткнення у червні 2020 року у прикордонному районі Гімалаїв, що стало першим смертельним інцидентом з 1975 року. Нагадаємо, що Японія та Індія провели свої перші в історії спільні навчання з використанням реактивної авіації неподалік Токіо.Також повідомлялося, що Японія розпочала будівництво бази Сил самооборони на безлюдному острові відповідно до плану перенесення військових навчань американських палубних винищувачів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.