Гороскоп з 20 по 26 лютого 2023 розповість, яким знакам Зодіаку не щаститиме вже з понеділка. А для деяких цей період стане суцільною «чорною смугою».Хто опинився в списку найневезучіших — дізнайтеся далі з матеріалу Styler.ОвенЦього тижня вам доведеться виконувати безліч невідкладних завдань. Цей час буде несприятливим для колективної роботи. Вдалими будуть лише справи, пов’язані з індивідуальною творчістю.ДіваАстрологи кажуть, що спроби почати щось нове не увінчаються успіхом, зустрічі, призначені на другу половину тижня, можуть бути скасовані. Проте ваші прямота і і відвертість допоможуть розвіяти недомовки.СкорпіонВи будете важко переносити любовні розчарування. Упродовж тижня слід уникати категоричних думок та індивідуальної роботи, що потребує зосередженості. Вихідні краще провести десь на природі.ВодолійВаша надмірна стриманість може бути сприйнята близькою людиною, як неувага і ігнор, що може стати причиною непорозумінь і образ. Астрологи кажуть, що вам не вдасться уникнути неприємної розмови.Раніше ми писали, життя яких знаків Зодіаку перевернуть раптові зміни.Крім того читайте, які церковні свята ми відсвяткуємо у березні 2023.