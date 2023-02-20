Примусове вивезення громадян України з тимчасово окупованих територій є доказом того, що Росія чинить геноцид.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NTV, що цитує генерального прокурора Андрія Костіна.»Якщо ми говоримо про геноцид в Україні, то треба казати і про примусову депортацію дорослих українців та дітей. Насильницьке переселення — це очевидний доказ геноциду», — зазначив посадовець.Костін підкреслив, що у контексті війни проти України росіяни постійно роблять заяви про так звану «деукраїнізацію”.»Коли такі посили походять від високопоставлених політиків країни-агресора, то мовиться не лише про воєнну пропаганду, а про відвертий заклик до вчинення масових злочинів», — додав генпрокурор.Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець вказав, що Росія не погодилася надати список дітей, що були вивезені з України та які не хочуть залишатися в РФ.Раніше ми писали, що вивезених з Херсона дітей-сиріт утримують у дитбудинку у Сімферополі, який називають «дитячим концтабором».Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.