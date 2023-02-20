Росіяни продовжують порушувати норми міжнародного гуманітарного права на тимчасово окупованих територіях.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.Загарбники всіма способами здійснюють тиск на цивільних.»В окремих населених пунктах Херсонської області росіяни облаштовують місця в адміністративних будівлях для незаконного утримання громадян України, яких підозрюють у співпраці із Силами оборони та за проукраїнську позицію», — зазначили у Генштабі ЗСУ.Нагадаємо, росіяни у Запорізькій області змушують учнів співати гімн РФ. Окрім цього, школярів закликають робити листівки з вдячністю загарбникам до роковин вторгнення.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.