У Києві співробітниця «Київхліб» потрапила у скандал. Продавчиня в магазині в Оболонському районі столиці відмовилася обслуговувати клієнтку українською мовою.Про це стало відомо із Telegram-каналу активіста Андрія Смолія.Деталі скандалуЗазначається, що продавець фірмової мережі «Київхліб» відмовилася обслуговувати клієнта державною мовою. На зауваження жінка не реагувала, також відмовилася будь-що коментувати.За словами жінки-покупця, продавець сказала: «Не подобається російською — виходьте».»Київхліб, ви взагалі українська мережа чи окупантська? Наймаєте когось на роботу? Сепаратистів», – відреагував Андрій Смолій.Він нагадав, що використання української мови під час обслуговування клієнтів є вимогою закону. Реакція «Київхліб» на поведінку продавцяНа сторінці у Facebook мережі з’явився коментар щодо ситуації від директора мережі магазинів Ярослава Федоренка. Він повідомив, що співробітницю, яка порушила закон, звільнено.»У Телеграм-каналі з’явилося відео, де продавець фірмової мережі «Київхліб» відмовилася спілкуватися з покупцем державною мовою. Ознайомившись із деталями, зафіксованими на кадрах, повідомляємо: так, справді, на відео – наш продавець. На жаль, від таких співробітників не застрахована жодна компанія та «Київхліб» не виняток. Ми засуджуємо її дії та позицію. Даного продавця звільнено!» – повідомив Федоренко. Нагадаємо, що відвідувачку кафе в Одесі вигнали через прохання обслуговувати українською.Раніше повідомлялося, що у Києві дівчину не захотіли брати на роботу до російськомовної компанії, оскільки вона спілкується виключно українською.