Сьогодні, у понеділок, 20 лютого, в Україні буде плюсова температура. Зіпсує картину рвучкий вітер та опади, сніг чи дощ, в залежності від регіону.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко в Facebook.За її словами, новий лютневий тиждень в Україні розпочнеться плюсовою температурою повітря вдень загалом десь +2…+5, на заході та півдні +4…+8, на сході -1…+3 градуси.»Вітер буде північно-західний, західний, як і належить передвесняній ситуації — бадьорий, рвучкий. Вважайте на його пориви!», — додала синоптик.Опади вранці дощ та мокрий сніг пройдуть на сході та південному сході України; вранці переважно дощ — у південній частині; ввечері очікується мокрий сніг в західних областях плюс Житомирська, Вінницька та Київська області; впродовж дня суттєві опади в більшості областей України малоймовірні.Погода в КиєвіУ Києві 20 лютого протягом дня передбачається близько +2… +4 градусів. Більша частина доби — без опадів, аж ввечері з’явиться мокрий сніг.Як повідомлялося, раніше синоптик розповіла про погоду на тиждень і яким буде початок березня в Україні.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.