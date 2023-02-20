Новий прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан виступив зі необхідність демілітаризації Придністров’я, а також видворення звідти всіх російських військових.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю глави молдовського уряду каналу TV8.»Ми маємо домогтися однієї фундаментальної речі — демілітаризації. Після цього слідує все інше, і дуже важлива економічна та соціальна інтеграція наших громадян, які там перебувають, але на першому місці — демілітаризація», — зазначив політик.Речан вказав, що результат залежить від багатьох речей, але «в якийсь момент це буде вирішено». Він закликав громадян Молдови не ігнорувати «реальні загрози ескалації», адже в країні наразі іде гібридна війна, яку веде Росія.»Ми повинні відкалібрувати нашу обороноздатність настільки, щоб будь-якому агресору було дуже важко напасти на нас», — додав прем’єр-міністр.Нагадаємо, нещодавно українська розвідка перехопила план РФ щодо дестабілізації політичної ситуації у Молдові.Після цього президент Майя Санду заявила про те, що Росія хоче за допомогою людей з військовою підготовкою та опозиційних протестів змінити владу в країні.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.