В период войны стало отчетливо понятно, какие компании действительно хотят и готовы вести социально ответственный бизнес, заботясь не только о собственной прибыли, но также о благополучии сотрудников и всех украинцев. Команда Казино Пин-Ап продемонстрировала стойкость в кризисных условиях, определив для себя следующие приоритетные направления деятельности:

предоставление благотворительной помощи всем, кто в ней нуждается;

поддержание высокого качества цифровой продукции и обслуживания;

продолжение запланированных в довоенное время маркетинговых проявлений;

активная поддержка государства в процессе реформирования законодательной базы гемблинг-индустрии с целью снижения количества нелегальных игровых порталов, которые дискредитируют Pin-Up и приводят к неполучению значительных сумм в бюджет;

создание новых рабочих мест и организация труда в удаленном режиме;

выделение ресурсов на разработку и интеграцию передовых технологий.

Казино Пин-Ап, по утверждению операционного директора Игоря Зотько, в настоящий момент выступает драйвером легального азартного бизнеса в Украине, не забывая при этом о всесторонней поддержке граждан во время войны. В дальнейшем бренд продолжит приближать победу и выводить национальный рынок игрового софта на мировой уровень.

Каких результатов удалось достичь по итогам 2022 года?

В недавнем интервью СОО Пин-Ап Казино рассказал о наиболее важных достижениях за прошлый непростой год:

Компания смогла избежать увольнений и организовать продуктивную работу персонала в удаленном режиме, занявшись осуществлением переезда работников в безопасные регионы либо за границу. Значительные усилия и финансовые ресурсы были вложены в благотворительность. Буквально с первых дней войны представители бренда наладили сотрудничество с медучреждениями и военными администрациями для закрытия острых нужд ВСУ и населения, пострадавшего от действий страны-агрессора. Общая сумма отчислений на благотворительные цели составила 34 миллиона гривен, из которых 6 млн. гривен – средства, перечисленные в фонд PIN-UP FOUNDATION, а 28 млн. гривен – деньги, которые были потрачены на приобретение 300 тонн продуктов, лекарств и прочей гуманитарной помощи. Несмотря на снижение посещаемости вследствие разрушения инфраструктурных объектов и сбоев в системе электроснабжения, поставщик игрового софта продолжает платить налоги, лицензионный сбор и остальные платежи. За 2022 год компания перечислила в бюджет 193,1 млн. гривен. В результате редизайна сайт Пин Ап приобрел более свежий внешний вид, но при этом остался узнаваемым. Бренд не стал отказываться от обновления визуальной части платформы, но позаботился, чтобы клиентам было удобно пользоваться всеми предложенными функциями.

Из-за полномасштабного вторжения темпы развития гемблинга в Украине значительно сократились, но если ориентироваться на общемировую тенденцию роста (ориентировочно рынок увеличивается на 10% ежегодно), то в будущем, когда наступит победа, приток пользователь будет значительным. Pin-Up казино уже удалось выйти на довоенные показатели прибыльности, что говорит о правильности выбранного курса и значительном потенциале национальной сферы азартных развлечений.