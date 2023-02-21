Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що для ЄС буде «червоною лінією», якщо Китай надасть зброю Росії для війни проти України.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.Згадуючи про зустріч з високопоставленим китайським дипломатом Ваном І 18 лютого, Боррель зазначив, що Євросоюз стурбований можливим наданням зброї РФ.»Я попросив його не робити цього, і висловив не лише наше занепокоєння, а й те, що для нас це було б «червоною лінією» у наших відносинах. Він сказав мені, що вони не збираються цього робити, що вони не планують цього робити. Але ми залишатимемося пильними», — поінформував глава дипломатії ЄС.До слова, позицію Борреля підтримали міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу та застерегли Пекін не переходити цю межу.Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен попередив, що Китай зіткнеться з серйозними наслідками, якщо вирішить передавати зброю Росії для війни проти України.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.