Кремлівський диктатор Володимир Путін невдовзі може оголосити нову мобілізацію у Росії.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.»Представники американської розвідки кажуть, що отримують свідчення того, що незабаром він (Путін — ред.) може мобілізувати ще більше росіян до армії, додавши сотні тисяч до 300 тисяч вже призваних», — пише газета.Журналісти зазначають, що у зверненні до Федеральних зборів диктатор знову заявить, що він «рятує» не лише Україну від «нацизму», але й Росію — від «поглинання» НАТО.Вказується, що це твердження здається європейцям безглуздим, але воно «стало об’єднуючим гаслом у Москві».Окрім цього, NYT також припускає, що президент РФ представить війну в Україні «як битву за відновлення російських історичних земель».Нагадаємо, глава МЗС Дмитро Кулеба підкреслив, що Путін не планує йти на мирні переговори з Україною та має намір продовжувати війну.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.