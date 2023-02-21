Росіяни продовжують примусову паспортизацію громадян України на тимчасово окупованих територіях Донецької областіПро це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.»Зокрема працівникам бюджетних організацій доведено під особистий підпис розпорядження так званої російської окупаційної адміністрації Горлівки щодо необхідності набуття громадянства РФ», — зазначили у Генштабі.Загарбники погрожують працівникам бюджетної сфери, заявлячи, що ті, хто до 1 липня не отримають паспорти, будуть звільнені із займаних посад.Нагадаємо, росіяни проводять примусову паспортизацію на окупованих територіях Херсонської області.До слова, загарбники здійснюють подомові обходи і вилучають українські паспорти під різними приводами.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.