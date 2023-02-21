На звільнених від російських окупантів територіях Харківської області без електроенергії залишаються 35 тисяч абонентів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву глави Харківської ОВА Олега Синєгубова, зроблену під час брифінгу.»Маємо відновити електропостачання для майже 35 тисяч абонентів на деокупованих територіях. 11 тисяч ще перебувають під тимчасовою окупацією», — зазначив посадовець.За словами Синєгубова, важко процес відновлення триває у селищі Слатине на півночі області. Окупанти продовжують обстрілювати населений пункт, а розмінування обмежене через зимові погодні умови.»80% електромереж там зруйновані повністю. Плануємо відновлення, враховуючи, звичайно, військову обстановку, десь за два місяці», — додав глава ОВА.Нагадаємо, в Україні у вівторок, 21 лютого, на споживання електроенергії обмежень не надавали.До слова, найближчими днями, ймовірно, збережеться відсутність дефіциту електроенергії.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.