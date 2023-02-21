Сьогодні, у вівторок, 21 лютого, в Україні буде вирувати циклон Willy, його особливостями будуть — рвучкий вітер, дощ та сніг, але буде тепло, до +13 градусів. Цей циклон можна вважати добрим знаком, він свідчить про перехід від зими до весни.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко в Facebook.»В Україні у вівторок порядкуватиме циклон Willy з атмосферними фронтами. Зазвичай, в кінці лютого — на початку березня і відбуваються подібні активні атмосферні процеси, явища змішуються, як зимові, так і весняні, розпочинається перехід від зими до теплих сезонів», — розповіла вона.За словами синоптика, повсюди в Україні практично очікуються дощ та мокрий сніг.»Дощу — більше, бо переважатиме висока температура повітря. Впродовж дня стовпчики термометрів коливатимуться від +3… +9 градусів, на півдні та заході місцями до +10…+13 градусів», — додала Діденко.Вона підкреслила, що в Україні сьогодні переважатиме сильний вітер із штормовими поривами, при цьому пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с й більше.»У Києві очікується дощ, сильнющий вітер та +5 градусів. Вранці та ввечері, коли температура повітря знижуватиметься, ймовірний мокрий сніг», — констатувала синоптик.Як повідомлялося, погода в Україні найближчим часом погіршиться. Сьогодні очікується шквальний вітер майже по всій країні.Нагадаємо, раніше синоптик розповіла про погоду на тиждень і яким буде початок березня в Україні.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.