Унаслідок двох землетрусів, що сталися 20 лютого у турецькій провінції Хатай, постраждали майже 300 людей.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави МОЗ Туреччини Фахреттіна Коджі.»У нас 294 поранених внаслідок двох землетрусів, що сталися сьогодні ввечері в Хатаї», — зазначив міністр.Коджа вказав, що 18 постраждалих перебувають у важкому стані.Нагадаємо, 20 лютого в Туреччині зафіксували землетрус магнітудою 6,4 з епіцентром у затоці Хатай.Окрім цього, 19 лютого стало відомо, що кількість загиблих через землетруси в Туреччині, які сталися 6 лютого, перевищила 40 тисяч людей.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.