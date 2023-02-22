В Україні погода стане більш весняною. Штормових вітрів чекати не доводиться. Температура повітря варіюватиметься від -5…+9 залежно від регіону.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко, опублікований у Facebook.»Протягом дня холодно буде в східних областях, -5…-8 градусів, на півночі та в центрі очікується 0…-3 градуси морозу. У південній частині та в західних областях буде тепліше, +4…+9 градусів, лише на Волині, Рівненської області та на Запоріжжі 0…+3 градуси», — йдеться в повідомленні.За даними синоптика, вітер із приходом похолодання вгомониться, вже — без штормових поривів, так, помірний, часом десь поривчастий.Що з опадами в Україні?«Більшу частину доби — нічого істотного, лише вночі та вранці в західних областях переважно дощ, на сході невеликий сніг», — додала Діденко.Погода в КиєвіУ Києві 22 лютого погода передбачається холодною, вночі до -4 градусів, вдень очікується 1 градус морозу. Без опадів.Як повідомлялось, українців попереджають про ймовірність сходу лавин у Карпатах на високогір’ї східної частини Закарпатської та Івано-Франківської областей та високогір’я західної та центральної частини Закарпатської області, у горах Львівської та Чернівецької областей.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.