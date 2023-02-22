Польща та країни Балтії хочуть спростити запровадження санкцій проти членів сімей та оточення олігархів із РФ, але стикнулися з опором з боку Угорщини.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.За своїми чинними правилами ЄС може заморозити активи та запровадити візову заборону на «провідних бізнесменів, які працюють у Росії». Литва, Латвія, Естонія та Польща тепер хочуть розширити це визначення, згідно з їх пропозицією, щоб включити до списків санкцій «найближчих родичів або інших фізичних осіб, які отримують від них вигоду».ЄС запровадив санкції щодо понад 1400 осіб у зв’язку із вторгненням РФ в Україну, багато з яких є російськими олігархами. До наступного пакету санкцій ЄС може бути додано ще 96 осіб.Включення членів сімей олігархів та його спільників у нормативні документи дозволило б запровадити економічні обмеження проти тисяч жителів без необхідності доводити їх пряму участь у війні, чи дії економічних інтересах російської держави.За словами одного з дипломатів, Угорщина виступає проти розширення списків санкцій таким чином. Будапешт також наполягає на виключенні чотирьох осіб із вже існуючого списку санкцій. Раніше стало відомо, що нові санкції, які планують запровадити цього тижня США, торкнуться близько 200 російських юридичних та фізичних осіб.Також повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Джо Байден анонсував нові санкції проти Росії, які будуть запроваджені до роковин вторгнення в Україну.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.