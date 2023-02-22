Президент РФ Володимир Путін ще до повномасштабного вторгнення не був зацікавлений у переговорах з Україною, немає такого бажання й на сьогоднішній день.Про це заявив екс-посол США в Москві Джон Салліван, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.»Володимир Путін не був зацікавлений у переговорах ще до початку війни, і він, як і раніше, у них не зацікавлений», — заявив Салліван.За його словами, метою так званої «спеціальної військової операції» було усунення уряду в Києві і знову ж таки так звана «демілітаризація» України, тобто по суті поневолення українського народу. І ціль ця з того часу не змінювалася.Він також зазначив, що постійно вів переговори зі своїми російськими колегами у спробі запобігти цій війні.»Але з їхнього боку не було жодної реакції, вони лише повторювали завчені тези, це нагадувало якийсь фарс», — наголосив екс-посол.На думку Саллівана, щоб зупинити війну в Україні, необхідно Путіна переконати, що він не зможе перемогти. А поки що він вважає, що може перемогти, бо має більш далекий горизонт планування. Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що на загрози Путіна щодо випробувань ядерної зброї вже ніхто у світі не звертає уваги.Також раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що Росія зараз не планує йти на мирні переговори з Україною, країна-агресор має намір продовжувати війну.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.