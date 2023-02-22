У російському Красноярську сьогодні вранці, 22 лютого, почалася сильна пожежа. За попередніми даними, горить склад із побутовою технікою.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сибір.Реалії.Очевидці повідомляють, що стовп чорного диму від пожежі видно на сотні метрів від місця події. Станом на 7:00 пожежникам не вдалося локалізувати спалах. Квартал навколо палаючого складу оточений силовиками.Раніше ми писали, що в одному з готелів у центрі Москви спалахнула пожежа . Наразі горить готель одного з найбільших виробників кабелів.Нагадаємо, 12 лютого в Москві почалася пожежа в одному з хмарочосів бізнес-центру «Москва-Сіті». Пізніше пожежа сталася біля московського дослідницького інституту. Очевидці повідомляли про звуки вибухів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.