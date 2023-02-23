Президент США Джо Байден не впевнений у тому, що вдруге балотуватиметься у президенти, у зв’язку з чим Демократична партія та його головні помічники розробляють план «Б».Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.Радники Байдена витратили місяці на підготовку, щоб він офіційно оголосив про свою кампанію із переобрання.»Але оскільки президент все ще не готовий зробити цей крок, у розмовах про наступні вибори президента з’являються сумніви: якщо він вирішить не робити цього?» – зазначає Politico.За даними видання, радники Байдена очікували, що він у лютому офіційно оголосить про участь у виборах. Водночас, люди з оточення президента кажуть, що не існує жорсткого дедлайну для ухвалення рішення про дату старту передвиборчої кампанії.Хоча майже всі демократи вірять, що він врешті-решт погодиться на переобрання, його нерішучість призвела до «глибокої заморозки» партії, через що деякі потенційні претенденти на президентське крісло та десятки великих донорів розробляють нову стратегію і навіть план «Б», намагаючись при цьому зберегти повагу та публічну підтримку 80-річного президента.За інформацію кількох джерел, його щоденна увага зосереджена на роботі. За винятком випадкових телефонних дзвінків із радником, щоб обговорити результати опитувань, він витрачає мало часу на обговорення виборів.Раніше повідомлялося, що Джо Байден у найближчі кілька тижнів оголосить про намір балотуватися на другий президентський термін 2024 року.Інформацію про плани Байдена підтверджували журналістам видання The Hill два джерела з оточення президента ще у квітні 2022 року.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.