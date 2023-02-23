Минула та майбутня ніч в Україні – найхолодніші. Найхолодніше буде на сході, вночі він опускатиметься до -10…-15 градусів, опади не очікуються.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко в Facebook.»Вдень в Україні очікується суха, часто сонячна, погода. Лише на півдні Криму можливі невеликі опади. Сильного вітру не буде», — розповіла синоптик..За її словами, протягом дня температура повітря становитиме: на заході України +2…+8 градусів; на сході -4…-8 градусів; на решті території від -3…+2 градусів.Погода в КиєвіУ Києві буде сухо, переважно сонячно й холодно. Вночі -5…-7, вдень -1…-3 градуси.Як повідомлялося, погода в Україні навесні 2023 року прогнозується теплою, сама весна — ранньою, але з можливими сюрпризами у вигляді заходів «арктичного» повітря, і відповідно — періодів похолодання.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.