23 лютого проходить православний день пам’яті святого Прохора Печерського та народне свято Прохор Весновій чи Харлампій.Що можна і не можна робити в цей день, традиції, прикмети і кого привітати з днем ангела – дізнайтеся нижче з матеріалу Styler.Традиції цього дняПравославна Церква відзначає пам’ять священномученика Харалампія, який постраждав у 202 році. У народній традиції він вважається захисником від раптової смерті, загибелі без покаяння. Святому моляться про звільнення від такого лиха для себе та своїх рідних.

Святий Прохор (фото: wikipedia.org)За народними повір’ями, треба розпочати лікування серйозних хвороб — це призведе до вдалого лікування. При цьому варто помолитися святому Прохору Печерському за одужання.Головні прикмети цього дня Ворони сидять і чистяться на верхніх гілках дерев – чекайте снігопаду. Кінь лежить прямо на землі — відчуває потепління. З дахів звисає сніг і не падає — буде врожай хлібів. Вдарив мороз чи сильне похолодання – довго не триватиме. Яскравий місяць на нічному небосхилі — невдовзі почнуться грози. Сім днів починаючи з 23 лютого стоїть морозна погода — березень буде теплим.Що не можна робити у цей день Не варто одягати чорний одяг. Не треба позичати гроші в борг. Не слід планувати будь-що. Не можна чоловікам важко фізично працювати.23 лютого іменини відзначають власники таких імен: Прохор, Петро, Аркадій, Антон, Акім, Галина, Валентина та Ганна. Також читайте, як правильно називати Сирний тиждень – Масляна, Масниця чи Колодій.Крім того, дізнайтеся,які церковні свята ми відзначимо у березні 2023 року.