Туреччина, Швеція та Фінляндія мають намір вже у березні відновити переговори щодо вступу двох країн до НАТО.Про це заявив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на STV.»Переговори між Швецією, Фінляндією та Туреччиною щодо членства в НАТО будуть відновлені у березні», — заявив Крістерссон.За його словами, всі учасники переговорного процесу підтвердили майбутню зустріч. Водночас керівник шведського уряду не став називати точну дату переговорів.»Є ще дата. Це не секрет, але ми чекаємо на підтвердження», — додав прем’єр-міністр Швеції.Раніше ми писали, що парламент Угорщини розпочне розгляд угоди про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО 1 березня.Також повідомлялося, що глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що заявку на вступ Фінляндії до НАТО можуть розглянути окремо від Швеції.При цьому прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон раніше наполягав на спільному з Фінляндією вступі до Альянсу.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.