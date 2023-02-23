Чуть больше года назад разведки США и Великобритании обозначили 16 февраля 2022 года самым вероятным днем возможного масштабного наступления России на Украину. В результате все началось за 8 дней – 24 февраля. Но, начиная уже с 13 февраля прошлого года, ряд самых быстрых украинских нардепов, бизнесменов и олигархов бежали из Украины аж гай гудел.За 10 дней до реального начала полномасштабной войны из Киева только в ближайшее к прогнозируемой дате наступления воскресенье вылетело около 20 чартеров и частных самолетов. Тогда СМИ отмечали, что такого массового отлета не наблюдалось в последние годы 6.Что думают в США об известных людях, которые в свое время публично присягали Украине на верность, а затем тупо «кинули»? Насколько они на виду, на слуху за границей и может ли война списать их прежние «добычи» перед страной, которую они так беспощадно обдирали десятилетиями, а год назад сознательно оттолкнули колесами своих авто или шасси своих самолетов?

«О таких людях знают и в Европе, и в США. Многие бывшие украинские политики тихонько пересиживают ситуацию в контексте безопасности своей семьи и лично себя. Я не думаю, что они комфортны для Европы. Многим из таких, которые едут в США и находятся там по причинам, которые мне не совсем понятны, сегодня в Америке несколько комфортнее. Европа же стала менее удобной для них, как мне кажется. Особенно для тех, кто имеет русский хвост. Что они там делают? Мало ли чего они делают. Это то, что я знаю. Они просто пересиживают экстремальную ситуацию в части Европы, где сегодня идет война», – говорит адвокат, член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США) Юрий Ванетик.

Как считают сознательные люди за океаном, реакция на украинских «перелетчиков» и их прошлую «деятельность» – это только вопрос времени.

По мнению Юрия Ванетика, «придет время, когда их будут выводить «на чистую воду». Это и санкционный фактор, потому что сейчас просто куда-то уехать и исчезнуть из виду той же прессы или общественности – невозможно. Сейчас на таких людей происходит, так сказать, системный наезд. Такое происходит еще и потому, что подходы этих людей, их культура ведения дел не только не соответствует западной культуре, она не соответствует реальности войны в их стране – Украине (или уже бывшей их стране). Их методы ведения дел, их риторика… Для 90-х годов, возможно, она и была адекватна в это время, но сейчас все изменилось и присущий им стиль поведения для цивилизованного мира уже просто неприемлем.

Даже в стране, где они жили – Украине – к ним все меньше толерантности, насколько я знаю. Сейчас невозможно негде спрятаться. Сначала их узнают в каком-то небольшом городе, потом в целой стране, потом в Европе о них будут знать, потом в Америке. Я думаю, что это просто вопрос времени. Думаю, что в течение года некоторые люди станут изгнанниками в той стране, где они находятся. Им потом придется уезжать из Европы. Да, они могут поехать в ОАЭ, Турцию, еще куда-то. Но, я думаю, те же Эмираты рано или поздно им также «перекроют дыхание». Как Швейцария, Эмираты тоже будут заинтересованы постепенно очищать себя, чтобы не стать какой-то безграничной оффшорной зоной, портящей для страны и будущие банковские отношения, и перспективу деловой активности, и годами созданную репутацию.

Пока для таких людей находятся временные убежища в Европе. Но таких «убежищ» будет все меньше и меньше из-за того, что эти люди будут становиться все более и более токсичными для Европы и других стран. Поэтому для них выходов немного. Возможно, в результате укрытием для них станут разве что какие-то страны Латинской Америки или Африки».

«Часто слышу вопрос: «Откуда, как вы думаете, у этих людей такие огромные деньги, что в достаточно молодом возрасте некоторые из них имеют миллионы или миллиарды долларов состояния?».

Я предполагаю, откуда у них деньги… Я еще понимаю, когда человек изобрёл, например, WhatsApp, совершил какое-то открытие, получил наследство или вывел компанию на биржу, развив ее и сделав успешной. Логично, что тогда можно объяснить огромное состояние такого человека. Но когда без понятного происхождения ресурсов политики имеют огромные средства да еще в такой далеко не самой богатой стране, как Украина – это выглядит крайне подозрительно для цивилизованных стран мира. За это у нас, в США, многие критикуют Украину – за коррупцию и олигархов, имеющих причастность к политике и, поэтому, любят запускать руку в украинский бюджет.

Но, думаю, что так в любой стране происходит развивающаяся страна. Я уверен, что у Украины в итоге будет все хорошо. А то, о чем я говорил выше – это реалии, но это просто проблемы роста и очищения», – резюмировал Юрий Ванетик.PS Показательно, но некоторые из тех, кто сейчас спокойно переживает «неурядицы» за границей – в странах Европы или США – были в свое время лояльно настроены к агрессору. Некоторые даже создавали необходимый фон для нужной картинки, а некоторые косвенно или же и прямо помогали Кремлю, обещая, что «как только Россия вторгнется в определенные ключевые города на востоке Украины, то украинцы там не будут сопротивляться», а побегут с караваями к «освободителям» ». За это якобы россияне даже согласились не наносить удары по разным объектам инфраструктуры, находившимся в собственности коллаборационистов.

Кроме того, как отмечают авторитетные американские СМИ, некоторые из дельцов даже вынашивают планы возвращения в Украину после войны, пиарятся на помощи ВСУ и все громче заявляют о желании принять участие в восстановлении страны, которую они сами годы безапелляционно обворовывали, находясь у власти или слишком сильно. близко к ней.

Они и не догадываются, насколько уже стали в Украине токсичными , как бы они ни пытались кому-то понравиться или перебить чем-то свой прошлый коррупционно-уголовный modus operandi.