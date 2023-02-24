Півтисячі вибухотехніків з приватних фірм міжнародних партнерів незабаром прибудуть на Херсонщину для проведення гуманітарного розмінування.Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.За словами Прокудіна, у зв’язку з наближенням початку посівної кампанії на Херсонщині, гуманітарне розмінування має велике значення, щоб забезпечити безпеку фермерів під час виконання їхньої роботи. З цією метою з наступного тижня на Херсонщині очікується прибуття 500 вибухотехніків з приватних фірм міжнародних партнерів.Наразі у Херсонській області діє 43 розрахунки підрозділів Збройних сил України та МВС, які займаються оперативним розмінуванням доріг, об’єктів електро- та газопостачання.Нагадаємо, що Фінляндія вирішила передати Україні три танки Leopard 2R для розмінування територій у рамках нового пакету допомоги.А до цього повідомлялось, що поліція Польщі провела в Україні таємно операцію. Правоохоронці розміновували Київську область протягом п’яти місяців.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.