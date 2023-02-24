Австралія 24 лютого запровадила нові санкції проти Росії та пообіцяла додаткову військову допомогу Україні.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт австралійського прем’єр-міністра.»Уряд Австралії запровадив додаткові цільові фінансові санкції та заборони на поїздки щодо 90 осіб, а також цільові фінансові санкції щодо 40 юридичних осіб. До списку санкцій потрапили російські міністри, які відповідають за енергетику, природні ресурси, промисловість, освіту, працю, міграцію та охорону здоров’я», — мовиться у заяві.Крім того, серед тих, хто опинився під санкціями, названі ті, хто беруть участь в інформаційній кампанії Кремля, і оборонні підприємства: концерн «Калашников», компанії «Адміралтейські верфі», «Туполєв», державний ракетний центр імені академіка В. П. Макєєва та Курганмашзавод.До слова, Канберра ще пообіцяла Києву безпілотники, які стануть військовою допомогою.Нова Зеландія також ввела санкції, що торкнулися 87 осіб, серед яких політики та військові, поінформувала глава МЗС країни Нана Махута.За словами міністерки, це «один із найбільших раундів» антиросійських обмежень з боку Нової Зеландії.Нагадаємо, президент США Джо Байден 24 лютого оголосить запровадження нових санкцій проти Росії.Також ми писали, що, за інформацією ЗМІ, нові санкції, які планують запровадити цього тижня США, торкнуться близько 200 російських юридичних та фізичних осіб.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.