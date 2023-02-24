Демократи та республіканці в американському Конгресі демонструють спільну підтримку подальшої допомоги України.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Білого дому Карін Жан-П’єр під час брифінгу.»Коли справа доходить до питання допомоги Україні, я думаю тут, напевно, треба сказати, що ми бачимо двопартійну підтримку», — вказала спікер.Жан-П’єр зазначила, що цього тижня конгресмени від Республіканської партії відвідували Київ, де зустрічалися з президентом Володимиром Зеленським, запевнивши у своїй підтримці.»Американці знають, про що тут мовиться. Вони розуміють, що на карту поставлена свобода, вони розуміють, що на карту поставлена демократія, і вони розуміють роль, яку ми відіграємо як держава в глобальному контексті», — додала представниця Білого дому.Нагадаємо, 24 лютого США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на суму 2 мільярди доларів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.