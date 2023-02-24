У Сполучених Штатах переконані, що надання зброї Україні, а також підготовка військових «змінить динаміку на полі бою».Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю міністра оборони США Ллойда Остіна телеканалу CNN.»Ми навчаємо та споряджаємо кілька механізованих піхотних бригад – це достатньо серйозні спроможності», — сказав посадовець.За словами Остіна, також поставляється додаткова артилерія.»Тож, вони матимуть можливість прорвати російську оборону та маневрувати, і я думаю, що це створить іншу динаміку», — підкреслив глава Пентагону.Водночас міністр підтвердив послідовну позицію адміністрації про те, що Сполучені Штати залишатимуться з Україною стільки, скільки буде потрібно.»Допоки Україна продовжує проводити операції та докладати зусиль, щоби повернути свою суверенну територію, ми будемо з ними», — додав Остін.Нагадаємо, 24 лютого США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на суму 2 мільярди доларів.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.