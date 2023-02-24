П’ятниця, 24 лютого — перехідна доба від морозів до потепління. Наступна ніч, суботи, 25 лютого, вже буде значно теплішою, температура повітря підвищиться на 4-8 градусів.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.»Вдень температура повітря становитиме +3…+6 градусів, на сході 0…+3 градуси. У південній частині та західних областях +4…+8, на Закарпатті, півдні Одеської області та в Чернівецькій області +6…+11 градусів», — розповіла вона.За словами синоптика, синоптична особливість завтрашнього дня — сильний вітер.»Південні пориви можуть досягати 15-20 метрів за секунду. Бадьорий вітер — ознака весняних процесів», — зазначила Діденко.Вона додала, що дощ пройде в західних областях, в Карпатах з мокрим снігом, ввечері дощ дійде до північних областей України.»На решті нашої території завтра — без опадів», — констатувала синоптик.Погода в Києві«У Києві очікується сильний південний вітер. Опади протягом дня малоймовірні, хіба що — хмарно. А ось ввечері може пройти дощ, можливо місцями з мокрим снігом», — спрогнозувала Діденко.За її даними, температура повітря в столиці вдень сьогодні до +5 тепла.Як повідомлялося, погода в Україні навесні 2023 року прогнозується теплою, сама весна — ранньою, але з можливими сюрпризами у вигляді заходів «арктичного» повітря, і відповідно — періодів похолодання.Нагадаємо, відомий віщун погоди Тимко III передбачив, що весна 2023 року настане в середині березня. Саме тоді й очікується потепління. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.