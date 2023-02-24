Росіяни розпочали активно мобілізувати чоловіків призовного віку в регіонах Кавкзу.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.Прихована мобілізація ведеться з метою поповнення масштабних втрат у живій силі. За даними Генштабу, служити забирають всіх чоловіків призовного віку, незважаючи на стан здоров’я та бажання воювати.»Велика кількість мобілізованих — це громадяни, які відбували чи відбувають покарання в пенітенціарних закладах. Ув’язнених звільняють за умови добровільної участі в бойових діях на території України», — зазначили у Генштабі.Раніше повідомлялось, що Росія може мобілізувати на війну проти України ще до мільйона військовослужбовців.Додамо, нещодавно в українській розвідці повідомили, що Росія готується розпочати нову хвилю мобілізації, але зазначили, що це ще більше її виснажить.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.