Православні віруючі вшановують 24 лютого пам’ять священномученика Власія, єпископа Севастійського. У народі цей день називали Коровиним та шанували ряд норм та заборон.Що можна і не можна робити в цей день, традиції, прикмети і кого привітати з днем ангела – читайте нижче в матеріалі Styler.Традиції цього дняВласій жив на рубежі III та IV століть у Севастії (зараз місто у сучасній Туреччині). З ранніх років він був вкрай благочестивий і вів праведний спосіб життя. Через ці якості місцеві жителі обрали його в єпископи. Якщо вірити легендам, до Власа виходили з лісу дикі звірі й зліталися птахи звідусіль. Він надавав їм притулку та годував.На Русі цей день називали не тільки на ім’я святого, але й також «коров’яче свято». Остання назва була пов’язана з язичницькими традиціями наших предків, на день поминання святого Власія припадав і день народного календаря у слов’ян, тому різні релігійні традиції змішалися.Вважалося, що у цей день потрібно пригостити свійських тварин чимось смачним, наприклад, пампушками з молочною кашею. Худобу приганяли до церкви, щоб окропити святою водою і відслужити молебень. Повір’я свідчить, що це позбавить їх хвороб і принесе хороший удій. Якщо ж господар не віддавав належної поваги тваринам, його могли очікувати великі неприємності в господарстві.Головні прикмети цього дня Якщо на Власів день випало багато снігу, значить весна настане рано; Якщо на вулиці лежать снігові кучугури – виросте багато трави; Якщо вже настала відлига, значить, холодних днів більше не буде; Поява інею на деревах обіцяє морози.Що не можна робити у цей день Без особливої потреби не слід виходити з дому, щоб лиха не сталося. Не можна різати свиню та корову сьогодні. Не можна розповідати хороший сон, інакше він справдиться навпаки.Які сьогодні іменини : Гаврило, Всеволод, Єгор, Дмитро, Захар. Також читайте, як правильно називати Сирний тиждень – Масляна, Масниця чи Колодій.Крім того, дізнайтеся,які церковні свята ми відзначимо у березні 2023 року.