Представники Сербії та частково визнаного Косова збираються зустрітися у Брюсселі в понеділок, 27 лютого, для обговорення плану нормалізації відносин між двома країнами. Ця зустріч може бути ключовою для прокладання шляху до домовленості між Сербією та Косовом.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Europa Press.За даними джерел у Європейському Союзі, обидві сторони дали «позитивні» сигнали, тож тепер ЄС очікує на прийняття плану. Однак, одним з суперечливих пунктів плану є створення на півночі Косова Асоціації сербських муніципалітетів, проти чого виступає Приштина.Європейський Союз сподівається, що нормалізація відносин між Сербією та Косовом може послабити вплив Росії в регіоні та відправити сигнал країнам Балкан, що вони «разом із ЄС».ЄС також наголошує на тому, що у зв’язку з тим, що «вікно можливостей для врегулювання відносин між Косовом та Сербією не буде відкрите вічно», необхідно скористатись нинішнім шансом.Нагадаємо, що 15 лютого сотні сербських націоналістів і проросійських «активістів» провели мітинг у центрі Белграда, висловлюючи свою опозицію проти підтримуваного Заходом плану, спрямованого на покращення відносин між Сербією та Косово.Раніше стало відомо, що Косово прийняло пропозицію Європейського Союзу щодо нормалізації відносин із Сербією.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.