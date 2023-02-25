Росія перекинула під Бахмут додаткові загони «кадирівців» для стримування дезертирства або саботажу серед мобілізованих.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.Зазначається, що наразі у Чеченській республіці РФ продовжується примусова мобілізація.»Для попередження можливого дезертирства мобілізованих або саботажу 23 лютого на Бахмутський напрямок було додатково відряджено до 200 поліцейських з полку спеціального призначення «Ахмат», — вказали у Генштабі ЗСУ.Нагадаємо, в ГУР Мінборони розповіли, що у повномасштабній війні проти України, «кадирівці» використовуються Росією на фронті як «загороджувальні загони».Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.