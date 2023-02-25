В суботу, 25 лютого, буде тепло: в Україні — до +14, в Києві — до +10. Також буде вирувати штормовий вітер.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.»Температура повітря буде високою — протягом дня +7…+14 градусів. На сході, в Сумській області та на північному заході (Волинь, Рівненська область) передбачається +3…+6 градусів», — розповіла вона.За словами синоптика, сьогодні буде знову сильний, до штормових поривів, вітер південного та південно-західного напрямків.»Переважатиме волога погода з періодичними дощами. Вночі на сході та в центрі місцями з мокрим снігом», — додала Діденко.Погода в КиєвіУ столиці буде дуже тепло, до +10 градусів, проте вітряно та з дощем.»Надалі трохи похолоднішає, проте не суттєво», — спрогнозувала Діденко.Як повідомлялося, погода в Україні навесні 2023 року прогнозується теплою, сама весна — ранньою, але з можливими сюрпризами у вигляді заходів «арктичного» повітря, і відповідно — періодів похолодання.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.