Олексій Данілов заявив, що в Україні російську агентуру, зокрема пропанадистів почали знищувати ще у 2020 році.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО під час марафону Радіо Свобода.»Війна почалася, коли Путін вдерся на Кримський півострів. І, на превеликий жаль, на той час відсічі з боку України він не отримав й пішов далі», — зазначив посадовець.Данілов вказав, що «перші дзвіночки» щодо повномасштабного вторгнення РФ «почалися 30 жовтня 2021 року».»Починаючи з 2020 року, ми нищили тут російську агентуру і прибирали роль російських медіа, які називалися медіа, а насправді були пропагандою. Ми готували країну до війни», — додав секретар РНБО.Нагадаємо, 16 лютого президент України Володимир Зеленський підтвердив, що новий наступ росіян уже розпочався, їхні атаки фіксуються на кількох напрямках.Своєю чергою Данілов заявив, що загарбникам так і не вдалося зробити свій наступ «великим».Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.