Нідерланди позбавились залежності від російського газу через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.Про це повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.Гукстра підкреслив, що війна змусила їх по-справжньому усвідомити небажання залежності від Росії в питанні імпорту газу.»Тому ми вжили різних заходів, спрямованих на диверсифікацію наших джерел імпорту. Я радий, що можу сказати — нам це вдалося”, — зазначив він.Також міністр закордонних справ наголосив, що Нідерланди будуть підтримувати Україну стільки, скільки потрібно, і не залежно від витрат.Нагадаємо, міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив: Німеччина повністю диверсифікувала енергетичну інфраструктуру і більше не залежить від російських енергоносіїв.Також РБК-Україна писало, що Нідерланди планують закрити найбільше газове родовище в Європі. Основними причинами закриття є питання безпеки.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.