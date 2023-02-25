Сполучені Штати пообіцяли відповідні санкційні наслідки, якщо Китай постачатиме Росії летальну зброю для війни проти України.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю американського президента Джо Байдена телеканалу ABC News.»Я мав дуже відверту розмову із Сі Цзіньпіном з цього питання. І я зауважив йому: Це не погроза, це просто твердження, заява про те, що, на мою думку, є реальним. Ви бачили, що сталося, коли решта світу, зокрема Європа, відчули жорстокість Путіна в Україні», — розповів політик.Байден зазначив, що нагадав главі КНР, як сотні приватних компаній залишили російський ринок — від McDonald’s до Exxon, і так в усіх сферах.»Я сказав: Якщо ви втягнетеся в таку саму жорстокість, підтримаєте ці звірства, ви можете відчути такі самі наслідки», — підкреслив президент США.Водночас, за його словами, Сполучені Штати досі не бачили, щоб Китай передавав РФ летальну допомогу.У відповідь на запитання, чи означатиме «червону лінію», якщо Китай передасть РФ зброю, Байден наголосив: «Ми накладемо суворі санкції на кожного, хто це зробить».Нагадаємо, CNN пише, що Китай розглядає можливість відправки безпілотників і боєприпасів до Росії.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.