Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вдихнув нове життя в інформаційну операцію Кремля, хибно заявивши, що відкриття придністровського фронту відповідає інтересам Заходу.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).Лукашенко заявив, що Україна зазнає великих втрат, якщо відкриє другий фронт для війни, що Захід прагне перемогти як Росію, так і окуповане Придністров’я та наблизити Молдову до НАТО.»Заяви Лукашенка підтримують ширшу інформаційну операцію Кремля, яка зображує Росію, яка перебуває у стані війни із Заходом, а не з Україною. Лукашенко прикрасив заяви російського уряду, які попереджають про хибну українську провокацію вздовж кордону», — зазначають аналітики.Нагадаємо, вранці 23 лютого в Росії нафантазували підготовку «вторгнення» ЗСУ у Придністров’ї. Пізніше там заявили, що ситуація несе пряму загрозу «російському миротворчому контингенту», який зараз перебуває в невизнаній Придністровській Молдавській Республіці.До речі, раніше українська розвідка перехопила план РФ щодо дестабілізації політичної ситуації у Молдові.Після цього президент Майя Санду заявила про те, що Росія хоче за допомогою людей з військовий вишкіл та опозиційних протестів змінити владу в країні.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.