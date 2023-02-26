Українські військові з вересня 2022 року знищили понад 650 крилатих ракет та понад 610 дронів-камікадзе, якими війська РФ били територією України.Про це заявив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армія Inform.»Ми отримали зенітні ракетні комплекси NASAMS, IRIS-T, Crotale, зенітні САУ Gepard та інші системи, що ефективно працюють на нашу Перемогу. Тільки з 11 вересня 2022 року знищено понад 650 крилатих ракет оккупантів і понад 610 іранських ударних дронів», — зазначив Олещук.За словами командувача Повітряних сил ЗСУ, українські сили ППО очікують отримання зенітних ракетних комплексів Patriot і SAMP/T-MAMBA, які незабаром стануть на захист українського неба.Раніше ми писали, що українські сили протиповітряної оборони збили розвідувальний безпілотник росіян у Київській області під час повітряної тривоги 23 лютого.Нагадаємо, що в ході останньої масованої ракетної атаки Росія випустила Україною 32 ракети, половину з яких збили українські захисники. На півдні сили ППО збили 8 ракет. З них 6 – над Миколаївською областю, 2 – над Херсонською.Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.